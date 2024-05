Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 2-0 dall’Olimpico di Roma contro la Lazio

CAPRILE: 6 Difficile dire se sul primo gol preso potesse far di più. E’ apparso sicuro nelle uscite, ed ha compiuto una bella parata su Immobile.

BERESZYNSKI: 5 Non la miglior giornata del polacco che soffre costantemente. Sul primo gol biancoceleste si fa sfuggire Patric.

ISMAJLI: 6 Prova davvero incoraggiante quella dell’albanese. Bravo a rendere la vita difficile ad Immobile. Dalla sue un paio di chiusure da circoletto rosso.

LUPERTO: 6 La sua ormai solita e classica prova. Sicuro in ogni giocata, senza strafare ma mettendo sempre precisione.

SHPENDI: 6 Si rivede il giovane albanese, preferito a Niang nell’assalto finale. Entra bene ed un suo colpo di testa poteva essere magia.

GYASI: 5,5 Non brilla in una gara fondamentale per l’Empoli e rimedia anche un cartellino giallo dopo una trattenuta su Zaccagni.

BASTONI: 6,5 Prova davvero interessante quella dell’ex Spezia, a sorpresa oggi titolare. Appare pimpante sia mentalmente che fisicamente, ci mette coraggio e gioca bene tutte e due le fasi.

CAMBIAGHI: 6 Entra e sembra che possa spaccare il mondo. Tre belle accelerazioni che portano ad altrettante punizioni interessanti e non sfruttate. In crescita rispetto all’ultima uscita.

MARIN: 6 Messo in cabina di regia, il romeno fa vedere sprazzi di gara interessante. Bravo in fase di ripiegamento, poco preciso su alcuni calci da fermo da buona posizione.

MALEH: 5,5 Impreciso e irruento in diverse circostanze. Prova a graffiare il match con qualche costruzione ma non è la sua miglior giornata.

FAZZINI: 6 Nel poco tempo che gli riserva Nicola prova a creare qualche trama per dare rifornimenti agli avanti.

PEZZELLA: 5,5 Si salva in parte la sua partita difensiva. Poco, troppo poco in fase di spinta.

CACACE: 6 Indubbiamente qualcosa in più del compagno che va a rilevare. Niente di trascendentale ma i suoi apporti offensivi sono migliori.

CANCELLIERI: 6 Gara emotivamente non facile la sua. Si disimpegna però bene nel ruolo di seconda punta. Lavora molto bene in fase di costruzione con un pallone d’oro messo sui piedi di Caputo.

CAPUTO: 5 Due errori davvero importanti nella prova di Ciccio che tornava titolare da gennaio. Ha responsabilità enormi in occasione del primo della Lazio, dove sbaglia il movimento. Prima ancora un gol divorato che in un normale lavoro non vedrebbe pacche consolatorie sulle spalle.

DESTRO: 5,5 I compagni non lo mettono in grandi condizioni e lui da solo non ha la forza di ribaltare niente.

MISTER NICOLA: 6 La squadra esce sconfitta ma non merita indubbiamente questo passivo. Potremmo anche azzardare nel dire che un punto non sarebbe stato rubato, con numeri statistici paritari alla Lazio. Parte palesemente per non prenderle, ma quando capisce che bisogno alzare il volume è bravo a cambiare in corsa ridisegnato totalmente l’assetto. Purtroppo si pagano a caro prezzo alcune disattenzioni e, sempre purtroppo, la squadra anche oggi è sterile dal punto di vista offensivo. Emotivamente una partita diversa da quella vista contro il Frosinone, da dire però che squadre cosi ti lasciano giocare. La testa è alta e cosi dovrà rimanere ma servirà qualcosa in più per difendere questa serie A.