L A Z I O 2 E M P O L I 0

47′ pt Patric, 89′ Vecino

All’Olimpico di Roma, in quello stadio che resta un enorme tabù, l’Empoli esce sconfitto per 2-0 con la Lazio. Per i biancocelesti Patric nel primo tempo e l’ex Vecino nella ripresa. Partiamo con il dire che la prestazione offerta oggi dagli azzurri è stata di indubbio coraggio, voglia e determinazione. Una prestazione che deve essere incoraggiante per gli ultimi 180 minuti che saranno di totale sofferenza. Un Empoli che non merita assolutamente i due gol di scarto, e che forse non avrebbe nemmeno demeritato il portar via un punto. Squadra entrata in campo con un assetto difensivo, atto a cercare di chiudere le soluzioni del gioco offensivo. Un assetto che, gioco-forza, si è dovuto mutare nel corso del tempo, passando a molto offensivo. Si contanto alcune occasioni davvero importanti, da quella clamorosamente sprecata da Caputo nel primo tempo, al bel colpo di testa del ritrovato Shpendi. Azzurri sfortunati anche nel prendere il primo gol (come a Bergamo) nel finale di prima frazione, una frazione che con merito era stata portata in fondo sul pari. Il secondo gol preso è anche la logica conseguenza di un allungamento della squadra alla ricerca del gol che avrebbe dato un’immensa gioia. Purtroppo la nota negativa sta proprio nel non aver realizzato, neanche oggi, un gol. C’è però da ripetersi nell’elogiare lo spirito che la squadra oggi ha fatto vedere, quello giustamente criticato dopo l’ultima partita. Non sarà facile, dovrà arrivare anche un po’ di fortuna dagli altri campi, ma andando cosi ad Udine – in quella che davvero potrebbe essere una finale – si può pensare di far bene. Il mancato inserimento di Niang in campo ci fa pensare (ma questa è solo una supposizione) ad un giusto proveddimento nei confronti del giocatore.

LAZIO (3-4-2-1) : Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi (65′ Vecino) Kamada (87′ Cataldi), Lazzari; Anderson (64′ Rovella) Zaccagni (75′ Pedro); Immobile (65′ Castellanos).

A Disp: Renzetti, Provedel, Pellegrini, Casale, Isaksen, Gonzalez.

Allenatore: Igor Tudor

EMPOLI (3-5-2) : Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto (76′ Shpendi); Gyasi, Bastoni (55′ Cambiaghi), Marin, Maleh (76′ Fazzini), Pezzella (66′ Cacace); Cancellieri, Caputo (66′ Destro).

A Disp: Perisan, Seghetti, Goglighidze, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Zurkowski, Niang, Cerri.

Allenatore: Davide Nicola.

ARBITRO: Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Lo Cicero/Rossi. VAR: Chiffi/Fabbri.

Ammoniti: 73′ Gyasi (E), 77′ Lazzari (L), 85′ Rovella (L), 95′ Romagnoli (L).

LIVE MATCH

96′- Esce sconfitto l’Empoli all’Olimpico per 2-0 contro la Lazio con un gol per tempo segnati alla fine dei due tempi da Patric e Vecino. Il risultato non fotografa l’andamento del confronto perchè gli azzurri hanno avuto le migliore occasioni nel primo tempo prima di subire il primo gol capitolino, nella ripresa la squadra di Nicola ha prodotto il massimo sforzo per pareggiare andando vicino al gol con Shpendi ma uno straordinario Mandas gli ha negato la gioia del pareggio. Comunque vadano i risultati di oggi e domani, domenica lo scontro di Udine potrebbe essere decisivo in ottica salvezza.

96′- Cacace ci prova da fuori area esaltando i riflessi di Mandas.

95′- Anche Romagnoli viene ammonito, punita la strattonata ai danni di Destro.

94′- Mandas con molta calma si incarica della battuta del calcio di punizione susseguente.

93′- Cambiaghi con determinazione si procura un corner. Tiro di Marin deviato, Fazzini pescato in fuorigioco.

92′- Rimessa laterale in favore della Lazio che fa passare questi ultimi minuti di recupero. Sta maturando per gli azzurri una sconfitta immeritata ma pesante per la classifica, i cui riflessi saranno chiariti dai risultati delle altre squadre coinvolte nella salvezza oggi pomeriggio e domani sera.

91′- Punizione per gli azzurri affidata a Marin, respinge Patric con palla fuori dall’area: tiro di Cambiaghi deviato da Mandas che vuole tenere la palla in campo, Cacace la mette in mezzo ma la difesa biancazzurra libera.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

89′- Raddoppia la Lazio con Vecino messo in movimento da Pedro, l’argentino si presenta in area e con il destro non lascia scampo a Caprile.

88′- Ottimo anticipo di Ismajli su Castellanos.

88′- Prova a ragionare la Lazio per far passare questi ultimi minuti.

87′- L’ultimo cambio della gara lo effettua la Lazio: Cataldi per Kamada.

86′- Shpendi! il colpo di testa dell’albanese disinnescato sulla sua destra di Mandas. Altro grande intervento del portiere greco della Lazio dopo quello del primo tempo.

86′- Marin sul secondo palo a cercare l’inserimento di Isnajli anticipato in angolo da Marusic.

85′- Gyasi a premiare la sovrapposizione di Marin fermato fallosamente da Rovella. Anche l’ex Genoa finisce nella lista dei cattivi.

84′- Profondo lancio di Cacace per Destro controllato da Mandas.

83′- Tornano in possesso di palla gli azzurri con Cancellieri.

83′- Caprile manda la palla direttamente in fallo laterale.

82′- Ancora il romeno stavolta da destra con palla scodellata in area, girata di Shpendi addomesticata da Mandas.

81′- Il destro del romeno respinto da Kamada, poi fischi dell’olimpico verso Aureliano che ha assegnato una nuova punizione agli azzurri.

79′- Bella combinazione Gyasi-Marin a mettere in movimento Bereszynski, il cross del polacco respinto da Romagnoli. Cambiaghi ruba palla di forza procurandosi una punizione ai 18 metri. Sulla palla sia Fazzini che Marin.

78′- All-in per Davide Nicola che gioca tutte le sue cartucce schierando una formazione molto offensiva a caccia del pareggio.

77′- Secondo ammonito della gara ne fa le spese Lazzari per fallo su Cancellieri.

76′- Ultimi sostituzioni per Nicola: Fazzini e Shpendi per Maleh e Luperto.

75′- Quarto cambio per la Lazio: Pedro rileva Zaccagni.

74′- Zaccagni punta Ismajli ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Poi i due hanno qualcosa da dirsi, si riprende con il rinvio dal fondo di Caprile.

73′- Gyasi è il primo ammonito della gara: perde banalmente palla e poi stende Zaccagni, inevitabile il cartellino giallo per lui.

72′- Bereszynski commette fallo su Kamada punizione per la Lazio.

71′- Destro sulla sinistra, servizio in area per Cancellieri anticipato da Romagnoli.

70′- Castellanos scarica per Kamada: il sinistro del giapponese sopra la traversa.

69′- Cambiaghi si mette in proprio, accelerazione sulla destra il suo cross sul quale i compagni non riescono ad intervenire.

67′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina per l’Empoli viene allontana la difesa laziale. Sul capovolgimento di fronte uno dei neo entrati Vecino calcia a lato dal limite.

66′- Utilizza il secondo slot Nicola: Cacace e Destro per Pezzella e Caputo.

65′- Triplo cambio per la Lazio: Vecino, Rovella e Castellanos per Guendouzi, Felipe Anderson ed Immobile.

64′- Marin per Cambiaghi che punta Patric, il suo cross respinto in sicurezza da Romagnoli.

62′- Punizione per l’Empoli affidato a Marin all’altezza del vertice sinistro dell’area. Sinistro di Marin ampiamente sopra la traversa.

60′- Ancora dalla bandierina il numero 20 biancoceleste allontana Caputo sul fondo, nuovo giro dalla bandierina. Sul susseguente traversone è Pezzella a generare l’ennesimo corner per la Lazio.

59′- Ci prova Felipe Anderson dal limite dell’area, il suo tiro viene deviato in angolo da Luperto. Batte Zaccagni allontana sul fondo Pezzella.

58′- E’ un Empoli sicuramente vivo e assolutamente in partita. Gli azzurri dopo aver chiuso immeritatamente in svantaggio la prima frazione hanno approcciato con lo spirito giusto in questa seconda frazione. Non sarà facile rimontare ma provarci non costa niente.

57′- Transizione centrale di Pezzella per Caputo che manda la sfera sopra la traversa.

56′- Strappo di Cambiaghi sulla sinistra, cross basso per Caputo anticipato in angolo da Patric.

55′- Primo cambio effettuato dall’Empoli: Cambiaghi per Bastoni.

54′- Bastoni per Caputo che prova il tunnel ai danni di Romagnoli, tutto fermo per fuorigioco dell’attaccante azzurro.

54′- Soccorso il centrocampista marocchino dell’Empoli, torna a spingere la truppa di Davide Nicola.

53′- Maleh perde palla, secondo Aureliano l’intervento di Guendouzi è regolare servizio in verticale per Immobile che scivola in area azzurra.

52′- Rimessa laterale in zona offensiva per la Lazio.

50′- Cancellieri troppo profondo per Caputo.

48′- Luperto per Maleh fermato da Patric. Si procura un calcio di punizione l’Empoli all’altezza dell’out sinistro. Marin la mette in area, anche stavolta il portiere greco della Lazio la fa sua senza troppi patemi.

47′- Sul capovolgimento di fronte Caputo per Pezzella, il suo cross deviato in angolo. Dalla bandierina Marin blocca agevolmente Mandas.

46′- Gyasi di prima serve inavvertitamente Lazzeri, la Lazio si proietta in avanti con Guendouzi a cercare Zaccagni che perde un tempo di gioco favorendo la retroguardia azzurra.

46′- La Lazio muove il primo pallone della ripresa, squadre in campo con gli stessi 22 che hanno dato vita alla prima frazione.

2° Tempo

47′- Una autentica beffa per la truppa di Nicola il gol subito al tramonto della prima frazione da Patric. Fino a quel momento l’Empoli si era difeso con molto ordine, costruendo le occasioni migliori per portarsi in vantaggio. La Lazio con molto cinismo a concretizzato una delle pochissime situazioni create.

47′- Si porta in vantaggio la Lazio all’ultima occasione del primo tempo, Patric colpevolmente lasciato solo dalla difesa azzurra su angolo di Zaccagni

46′- Punizione per la Lazio all’altezza del lato corto sinistro dell’area. Sinistro di Zaccagni respinto da Gyasi in angolo

45′- Assegnati due minuti di recupero.

45′- Maleh! Caputo ruba palla a Lazzeri, scarico per l’ex Lecce che manda sopra la traversa.

43′- Rimessa in favore dell’Empoli affidata a Bereszynski.

42′- Cancellieri per Bereszynski, il cross del polacco viene respinto dalla difesa capitolina. Sul proseguo dell’azione destro di Marin sopra la traversa.

40′- Bella lettura di Luperto ad anticipare Kamada. Poi gli azzurri ottengono un fallo laterale.

39′- Lazzeri da destra troppo lungo per Immobile poi tiene viva l’azione biancazzurra Marusic.

38′- Maleh perde un tempo di gioco facendosi rimontare da Felipe Anderson.

37′- Caprile! il portiere azzurro risponde presente sul sinistro da posizione defilata di Immobile scattato sul filo del fuorigioco.

36′- Guendouzi per Immobile fermato da Bereszynski, poi il coast to coast del polacco che viene fermato nella metà campo avversario.

35′- Caputo!!!!!! Cancellieri gli offre un cioccolatino da scartare ma il bomber azzurro si fa ipnotizzare da Mandas in angolo.

34′- Manovra piuttosto lenta dei capitolini, il cross dalla destra di Guendouzi controllato con facilità da Caprile.

33′- Sinistro del numero 30 azzurro che non trova la porta.

32′- Bastoni si procura un calcio di punizione all’altezza del settore destro non lontano dal vertice dell’area.

30′- Stavolta Lazzari prova a rompere le due linee azzurre, scarico per Marusic che non controlla la sfera nel migliore dei modi.

30′- Ancora Lazzari da destra allontana Ismajli.

28′- Guendozi la scodella nel cuore dell’area allontana Luperto.

28′- Sventagliata di prima di Maleh con palla che muore nel deserto di maglie dell’Empoli. Può ripartire la Lazio da dietro.

26′- Arriva il primo angolo anche per gli azzurri. Dalla bandierina Bastoni la scodella nel cuore dell’area trovando la deviazione aerea di Ismajli con palla sopra la traversa.

25′- Il check si è esaurito rapidamente. Rimessa dal fondo per gli azzurri affidata a Caprile.

24′- Zaccagni per Immobile che salta Caprile poi cade in maniera innaturale. Staff sanitario della Lazio in campo, intanto c’è il Check con il Var per un possibile contatto con il portiere azzurro.

23′- Kamada per Immobile anticipato in angolo da Ismajli

22′- Cross dalla destra di Lazzeri per Immobile anticipato da Gyasi.

21′- Hysaj in verticale per Immobile anticipato da Ismajli che posi subisce il fallo dell’attaccante biancazzurro

20′- Bastoni! intercetta il disimpegno di Kamada, arma il sinistro che si perde oltre la traversa.

19′- Ismajli commette fallo su Immobile cercando l’anticipo.

17′- Caputo servito da Cancellieri viene pescato in netto fuorigioco.

16′- Cross dalla destra di Guendouzi a cercare nei pressi dell’area piccola Immobile che manca l’impatto aereo con la sfera.

14′- Guadagna un fallo laterale all’altezza del proprio fronte destro la squadra di Tudor.

12′- Non cambia il canovaccio della gara, la squadra di Nicola cerca saltuariamente qualche ripartenza ma si mantiene prevalentemente nella propria metà campo.

10′- Spinge Kamada sulla sinistra entra in area, scarico per Guendouzi murato dalla difesa azzurra.

9′- Maleh conquista un buon calcio di punizione, commette fallo su di lui Felipe Anderson. Il sinistro di Bastoni finisce direttamente oltre la traversa.

8′- Ci prova Marin con il destro ne esce un tiro piuttosto sbilenco che finisce la sua corsa ampiamente alla sinistra di Mandas.

6′- Traversone dalla destra di Lazzari troppo lungo per Immobile poi l’ex Hysaj commette fallo su Cancellieri.

5′- Prende il comando delle operazioni la Lazio già in queste prime battute. La squadra di Nicola attenta e compatta nella propria metà campo

4′- Lungo lancio dalle retrovie di Mandas per Immobile con palla direttamente in fallo laterale.

3′- Pezzella protegge l’uscita del pallone messo verso l’esterno da Zaccagni verso Guendouzi.

2′- Cornice straordinaria di pubblico quest’oggi all’Olimpico, presenti oltre 60 mila festanti tifosi laziali. Si ricorda il 50° anniversario della vittoria del primo scudetto nel 1974.

1′- L’Empoli in completo blu gioca il primo pallone della sfida, rispondono i capitolino in completo azzurro.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Casteldaccia.

0′ – Nicola apporta un cambio tattico andando ad infoltire il centrocampo. Caputo torna titolare e con lui gioca Cancellieri, in una gara per lui sicuramente particolare. Cambiaghi parte dalla panchina.

1° Tempo