In questi ultimi giorni sono comparsi alcuni articoli su vari interessi che, dalla serie B, sarebbero stati indirizzati su Ciccio Caputo. Andando oltre la clamorosa bufala del “non” detto dal Palermo per lo scambio con Brunori, si è parlato di Pisa, Bari, Samp ed un altro paio di squadre. Caputo non è in uscita, e la società lo ribadisce con forza anche per non far minimamente pensare che ci possa essere uno screditamento verso il giocatore, che è punto fermo.

Ad ulteriore conferma di questo, annullando quindi qualsiasi pensiero (poi legittimo ci possano essere degli interessi), arrivano anche le parole del suo agente, Gaetano Fedele. Il procuratore è stato contattato dai colleghi di tuttobari: “Non è una questione di categoria, ma di rapporto che il calciatore ha con la piazza di Empoli. C’è qualcosa che si è costruito negli anni e che è molto forte. Non è un problema di Serie B o di qualsiasi squadra, al momento lui rifiuterebbe anche una proposta dalla A, qualora dovesse arrivare, perché l’obiettivo è salvare l’Empoli”