Sarà il Sig. Doveri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato sera a Verona.

Quella che verrà sarà l’ottava direzione stagionale per il fischietto nato a Volterra, prima stagionale con gli azzurri mentre il Verona quest’anno lo ha diretto alla seconda giornata contro la Roma con vittoria l’Hellas. L’ultimo incrocio di Doveri con gli azzurri lo troviamo nell’ottobre del 2021, gara vinta 4-2 a Salerno. In totale sono 13 gli incroci tra questo arbitro e l’Empoli, il bilancio per gli azzurri è di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Diciannove i precedenti con gli scaligeri ed in questo caso il bilancio per i gialloblù è di 3 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. La squadra più diretta da Doveri è il Napoli con 30 arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Genoa-Inter 1-1. Al VAR ci sarà Di Paolo di Avezzano (AQ).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – TORINO Sabato 13/01 h.15.00

GIUA

RASPOLLINI – BARONE

IV: FELICIANI

VAR: LA PENNA

AVAR: VALERI

NAPOLI – SALERNITANA Sabato 13/01 h.15.00

MARINELLI

LO CICERO – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: DI BELLO

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – EMPOLI Sabato 13/01 h.18.00

DOVERI

PERROTTI – ROSSI M.

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SOZZA

MONZA – INTER Sabato 13/01 h.20.45

RAPUANO

PERETTI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

LAZIO – LECCE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI PAOLO

CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – MORO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA – UDINESE h. 18.00

PAIRETTO

DE MEO – LAUDATO

IV: GUALTIERI

VAR: IRRATI

AVAR: AURELIANO

MILAN – ROMA h. 20.45

GUIDA

BERCIGLI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – FROSINONE Lunedì 15/01 h. 20.45

PRONTERA

DI IORIO – RICCIARDI

IV: DI MARCO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – SASSUOLO Martedì 16/01 h. 20.45

PICCININI

ZINGARELLI – MARGANI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA