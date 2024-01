Anche a Verona c’è grande attesa per la gara di sabato con l’Empoli e sicuramente lo stadio Bentegodi risponderà presente cercando di essere quel dodicesimo uomo in più in aiuto alla propria squadra. Da quanto filtra negli ultimi tempi, c’è un clima di contestazione della tifoseria veronese verso il Presidente Setti accusato di voler far cassa durante il mese di gennaio invece di rinforzare la squadra. Finora sono stati ceduti Hien all’Atalanta e Terracciano al Milan. La Curva sud ha diramato un comunicato ufficiale in merito:

“Negli anni, in più circostanze, abbiamo sottolineato come il “sistema Setti” sia in grado di tenere sotto scacco tutto l’ambiente Verona e di mettere, di conseguenza, in difficoltà la tifoseria stessa: al di là dei risultati sportivi, infatti, la gestione “aziendalista” della società da parte di Setti non ha fatto altro che alimentare frustrazioni, preoccupazioni e perenni dubbi sul futuro. Come più volte constatato in questi anni, la comunicazione non è di certo la principale qualità di questa proprietà. Dobbiamo però essere onesti e riconoscere a Setti di esser sempre stato molto chiaro su un aspetto della sua politica e, a tal proposito, alcune citazioni resteranno emblematiche e memorabili: “il risultato sportivo verrà sempre dopo l’equilibrio di bilancio”, “abbiamo la migliore gestione economica da anni”, “quando non ci sarò più l’Hellas avrà un patrimonio solido, uno stadio e un centro sportivo”,“il mio modello di calcio? Il Borussia Dortmund”…

Ora, dopo questa premessa e dopo quasi 12 anni di presidenza Setti, com’è possibile che l’Hellas Verona si ritrovi in una condizione così incredibile quanto pericolosa e precaria? Cosa spinge la società a liquidare e declassare gli evidenti problemi con un imbarazzante quanto irrispettoso “il presidente è tranquillo”?

Mentre la stampa locale, ancora una volta, sceglie la via del silenzio e della complicità verso questo scempio, noi non vogliamo rinunciare, e non rinunceremo mai, a difendere il nostro Verona. Chiediamo pertanto al presidente Setti di dare, almeno per una volta, delle risposte pubblicamente per quanto concerne la situazione societaria, ancor prima che sportiva, mettendoci la faccia!

Appuntamento per tutti i tifosi del Verona venerdì sera alle ore 18

davanti la sede di via Olanda per ascoltare le parole di Maurizio Setti!

MENZOGNE, SILENZI, PORTAFOGLIO PIENO:

SETTI ROVINA DEL VERONA!”