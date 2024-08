Lo abbiamo accennato stamani nel pezzo di mercato, lo abbiamo poi rimarcato in quello delle probabili formazioni con la certificazione della non convocazione. Si separano le strade di Ciccio Caputo e dell’Empoli. Le parti stanno lavorano alla rescissione del contratto ed all’inizio della nuova settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità di questo. Caputo era ormai ai margini del progetto tattico ed il fatto che non abbia mai indossato la fascia da capitano faceva già presagire qualcosa.

Si chiude quindi la seconda, ed ultima, parentesi azzurra del bomber che ha fatto sognare tutti nella strepitosa stagione di B sotto la guida di Aurelio Andreazzoli. Ancora non è chiaro da dove ripartirà l’attaccante di Altamura, anche se la categoria dovrebbe essere quella inferiore. Ovviamente a Ciccio va il ringraziamento per quanto fatto ad Empoli, con i suoi 50 gol che resteranno nella nostra storia.

Torneremo su di lui per l’ufficialità della separazione e per capire dove giocherà in questa stagione.