PRIMAVERA 1- Trofeo Giacinto Facchetti 2024-2025

Campo Sportivo ” 3 Campanili” di Bogliasco (GE). Sabato 24 Agosto ore 18:30

SAMPDORIA 1 EMPOLI 1

MARCATORI: 56′ POPOV (E),68′ LEONARDI (S)

SAMPDORIA: 12 Rodolfo, 4 Malanca, 5 Zeqiraj, 6 D’Amore, 9 Ntanda(62′ Ofoma), 10 Leonardi, 11 Ovalle, 14 Valisena(82’Genovese), 16 Boiro Balde(82’Casalino), 21 Forte(68′ Giolfo), 23 Sa Gomes(62′ Patrignani)

A disposizione: 22 Ceppi, 2 Gioannini, 3 Quochi, 7 Sava, 8 Patrignani, 15 Genovese, 17 Ofoma, 18 Casalino, 19 Giolfo, 27 Rossello, 28 Papasergio

ALL. Alessandro Lupi

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic, 4 Bacci, 5 Tosto, 7 El Biache, 23 Huqi(74’Bacciardi), 27 Matteazzi, 33 Mannelli, 77 Popov(64′ Akpa), 96 Orlandi(64′ Cesari)

A disposizione:43 Poggiolini, 8 Bacciardi, 9 Akpa, 10 Cesari, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 21 Barsotti, 71 Pauliuc, 89 Campaniello, 91 Rugani, 97 Olivieri

ALL. Alessandro Birindelli

ARBITRO: Giorgio Bozzetto

Assistenti: Barcherini, Lauri

Ammoniti: 2′ D’Amore (S), 11′ Valisena (S), 34′ Balde (S), 58′ Matteazzi (E), 86′ Mannelli(E)

Espulsi:

-Primo punto della stagione per gli azzurri e prima rete siglata da Popov. Un primo tempo senza grandi emozioni ma con la Sampdoria sempre in possesso di palla e un Empoli che sembrava visibilmente in difficoltà, sopratutto dal punto di vista delle posizioni in campo. Prima frazione dove nonostante tutto però l’Empoli è riuscita a chiudersi bene e non concedere troppo spazio all’attacco doriano. Nella ripresa subito due buone occasioni per i ragazzi di mister Birindelli e infine il gol del vantaggio, innescato da lancio di Bacci a tagliare il campo. L’uscita dal campo e, contemporaneamente, l’occasione sprecata in contropiede da Orlandi sono stati un duro colpo per gli azzurri che con l’ingresso di Cesari non hanno ritrovato la solita fluidità di manovra. Il pareggio arriva da una dormita di El Biache che non si accorge di avere l’uomo dietro che lo sovrasta di testa per riequilibrare il match. Esplosivo l’ingresso in campo di Akpa che protegge bene palla in più occasioni e al tempo stesso si divora 3-4 palle gol importanti che avrebbero potuto cambiare la partita. In generale non è stata una brutta prova di squadra ma, come nella precedente partita, manca la capacità di mantenere un equilibrio tra le posizioni in campo e un po’ di convinzione nell’accompagnare rapidamente la manovra d’attacco. Nel primo tempo in particolare Popov è stato fin troppo isolato e lasciato senza la possibilità di fare sponda. La prossima partita vedrà l’Empoli impegnato domenica prossima alle 11:00 in casa contro il Lecce.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia ufficialmente la partita

1′: Prima conclusione della partita ad opera di Ntanda, parata facilmente da Versari

2′: Intervento scomposto di D’Amore, l’arbitro estrae il primo giallo della partita

5′: Pressing alto della Sampdoria che schiaccia l’Empoli nella sua metà campo

7′: Doppia azione pericolosa della Samp che si conclude con un colpo di testa di Leonardi appena fuori

10′: Ancora Ntanda a seminare il panico in area azzurra con Moray che sulla sinistra riesce a chiudere in extremis in angolo

11′: Secondo ammonito della partita è sempre della Samp con Valisena che in ripartenza trattiene El Biache

13′: Poco gioco e tanta intensità da parte di entrambe le squadre

16′: Primo squillo dell’Empoli con Moray che recupera palla in difesa, scambia con Popov e quest’ultimo arriva alla conclusione debole e centrale.

18′: Cavalcata sulla sinistra di Majdandzic che arriva al cross ribattuto poi dalla difesa

19′: Rischia l’Empoli con Leonardi che scarta Moray in area con una finta ma la conclusione è gestita bene da Versari

21′: Gioco fermo per una testa tra Matteazzi e D’Amore

22′: Nessun problema per i due e si riprende dunque a giocare con l’Empoli che restituisce palla

23′: Girata col mancino che termina alta sopra la traversa da parte del centrocampista doriano Forte

25′: Possesso palla nettamente a favore dei padroni di casa con l’Empoli schiacciato nella sua metà campo

26′: Cooling Break per le due squadre

28′: Si riprende a giocare

30′: Occasionissima Empoli su punizione battuta da Bacci con Tosto che si ritrova la palla tra i piedi ma non colpisce con abbastanza forza per impensierire il portiere avversario

33′: Ci prova Orlandi da metà campo che vede il portiere fuori dai pali e prova un pallonetto impossibile

34′: Ammonito anche il Balde per aver steso Majdandzic avviato verso la porta

37′: Occasione sprecata con Popov che non chiude bene il triangolo con El Biache, fuori partita finora Popov

38′: Tiro da vicino di Leonardi respinto in angolo da Versari

40′: Punizione dalla destra pericolosa con Ovalle che non trova la porta di testa

41′: Grande progressione sulla sinistra con Mannelli che non calibra bene l’ultimo passaggio per smarcare Popov

43′: Ancora Forte a creare pericoli con una conclusione a giro dal limite che termina alta

44′: Ci riprova Orlandi da centrocampo ma ancora una volta calibra male il tiro

45′: Concessi 3 minuti di recupero

45’+2: Sbaglia il controllo Bacci in area e vanifica una buona costruzione sulla sinistra

45’+3: Finisce 0-0 il primo tempo senza particolari emozioni

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo senza cambi

47′: Prova la conclusione da fuori El Biache ma colpisce d’esterno e termina a lato

50′: Incredibile occasione per la Samp con Leonardi che dal fondo arriva al cross e Forte sulla linea di porta spara alto

51′: MIRACOLO DI RODOLFO! Matteazzi in area di rigore controlla e poi con la punta prova a piazzarla ma salva tutto il classe 06

53′:ANCORA UN MIRACOLO DI RODOLFO! Su punizione di Orlandi tocca col piede da due passi Tosto e il portiere in tuffo respinge il pallone

56′: GOL DELL’EMPOLIIII. Dopo una grande azione arriva il tiro di Huqi deviato col piattone sottoposta da Popov per il vantaggio azzurro

58′: Ancora l’Empoli pericoloso con El Biache sfonda sulla destra e serve un pallone rasoterra su cui non può arrivare nessuno

60′: Ci prova la Samp con un’azione macchinosa che si conclude con un tiro centrale di D’Amore.

61′: Errore difensivo clamoroso dei blucerchiati con Orlandi che arriva al tu per tu con il portiere e si fa murare il tiro per poi commettere da terra fallo. Orlandi rimane a terra dolorante dopo lo scontro con il portiere

62′: Fuori Ntanda dentro Ofoma fuori Gomes dentro Patrignani nella Samp

64′: Nell’Empoli esce Orlandi per infortunio dentro Cesari e fuori anche Popov e dentro il neo acquisto Akpa

67′: Ritmo della gara che si è decisamente alzato

68′: GOL DELLA SAMPDORIA CON LEONARDI SU LANCIO DI VALISENA. Dormita difensiva di El Biache

70′: Spreca una possibile ripartenza Akpa che si allunga troppo il pallone e viene chiuso in scivolata da Malanca

73′: Adesso ago della partita che pende dalla parte dei padroni di casa con l’Empoli che fa fatica ad uscire

74′: Fuori Huqi dentro Bacciardi nell’Empoli

77′:Doppia grande occasione per il neo entrato Bacciardi che recupera palla e si invola in solitaria verso la porta ma ancora Rodolfo a dirgli di no

80′: Provo la volata in solitaria sulla sinistra Akpa ma viene fermato dal raddoppio della difesa blucerchiata

82′:Nella Samp fuori Valisena dentro Genovese e fuori Balde dentro Casalino

85′: OCCASIONE DIVORATA DA AKPA. Legge la linea di passaggio El Biache e lancia col sinistro in campo aperto Akpa che tenta lo scavetto ma non trova la porta

86′: Uscita a vuoto di Versari forse ostacolato da un avversario, concesso calcio d’angolo

88′: Atterrato Akpa da Malanca mentre si stava avviando in campo aperto, ha rischiato il rosso il difensore blucerchiato. Concesso calcio di punizione dal limite

89′: Ancora Akpa che si divora un gol già fatto. Su calcio d’angolo rimane senza marcatura sul secondo palo e tenta una semi rovesciata scoordinata che non centra la porta

90′: Concessi 4 minuti di recupero

92′: Prova ora l’Empoli a colpire in ripartenza

94′:Finisce 1-1 tra Sampdoria ed Empoli