C’è stato un leggero rallentamento nell’ultima settimana, considerato che ad un certo punto sembra poter esser lui il primo nome ufficiale. Parliamo di Lorenzo Colombo che, cosi come Viti, è virtualmente ormai un uomo di D’Aversa. Manca solo il tassello dell’ufficialità che dovrebbe arrivare lunedi al più tardi. Da una parte l’inserimento del Toro che ha fatto nicchiare l’agente del giocatore (Colombo ha sposato da subito l’idea azzurra), ma soprattutto il Milan che ha avuto i suoi impegni.

E’ stata trovata anche la cifra da porre come eventuale riscatto, visto che la formula con cui verrà l’ex Monza è quella del prestito con diritto. Nella serata di ieri sono andati in porto gli ultimissimi dettagli ed adesso manca solo il deposito in Lega per poter uscire con il comunicato.

Colombo è quindi il secondo rinforzo per l’attacco, dopo Esposito, e lo potremo vedere in azione nell’amichevole che giocheremo venerdi prossimo con lo Spezia. Tutto fatto, attendiamo solo il punto esclamativo.