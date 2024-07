La riqualificazione dello stadio Carlo Castellani di Empoli promette di portare numerose novità, tra cui un cambiamento significativo per i tifosi azzurri: il trasferimento dal settore di maratona alla Curva Sud. Questo spostamento potrebbe concretizzarsi a gennaio 2026, considerando un avvio dei lavori previsto per luglio 2025 e una durata stimata di sette mesi. Il trasferimento del tifo organizzato in curva era già atteso da molti anni, ma la scelta della Curva Sud come nuova casa ha sorpreso molti, poiché la maggioranza si aspettava la Curva Nord come destinazione. A cinque giorni dalla conferenza di presentazione del progetto di riqualificazione, abbiamo raccolto le opinioni di numerosi tifosi della maratona attraverso social media, messaggi privati e chiacchiere dirette. Pur trattandosi di un campione parziale e non dell’intera popolazione degli abbonati in maratona, i risultati del nostro sondaggio rivelano che circa il 75% dei tifosi interpellati è favorevole allo spostamento in Curva Sud.

Tra le ragioni principali di questo entusiasmo spicca il fattore nostalgia: molti tifosi ricordano con affetto il periodo in cui il cuore del tifo azzurro batteva proprio in quel settore. Per alcuni, la passione per l’Empoli è nata proprio lì. Anche il fattore praticità gioca un ruolo importante, soprattutto per quanto riguarda il deflusso dall’impianto dopo le partite. Un altro aspetto dibattuto tra le due curve è la visibilità legata alla posizione del sole, che dovrebbe comunque migliorare rispetto alla maratona. Tuttavia, c’è una minima parte dei tifosi che non accoglie con entusiasmo l’idea di lasciare la maratona, principalmente per la posizione privilegiata che offre per seguire l’evento. Di questi, metà seguirà il tifo organizzato in Curva Sud, mentre l’altra metà valuterà la differenza di costo tra i settori prima di prendere una decisione.

Nonostante ci sia ancora tempo prima che i cambiamenti vengano attuati, i tifosi azzurri già si immaginano nella loro nuova casa, dietro la porta alla destra della tribuna. La prossima stagione non porterà variazioni, ma l’anticipazione per il trasferimento cresce di giorno in giorno, mentre si attende con trepidazione il momento in cui la Curva Sud tornerà a risuonare dei cori dei tifosi empolesi. Questa riqualificazione non rappresenta solo un miglioramento delle strutture, ma anche una nuova era per il tifo organizzato dell’Empoli, destinato a ritrovare una parte importante della sua identità in Curva Sud. Andiamo adesso a chiarire, ovviamente con l’aiuto della società, il perchè è stata fatta questa scelta.

Il primo pensiero nasce dal fatto che nella logica delle cose l’accesso per arrivare in curva sud per i tifosi azzurri sia via bisarnella/viale delle Olimpiadi perché la maggior parte dei tifosi dell’Empoli dovrebbero essere di Empoli e delle zone attigue, con possibilità di muoversi dal centro senza problemi. C’è poi l’utilizzo del parcheggio Orme, comodo ed abbastanza capiente per i tifosi empolesi. Potrà sembrare una banalità ma andando in Sud c’è una miglior accoglienza all’arrivo della squadra pre gara; se ci pensate, oggi ne godono principalmente gli ospiti. Nella scelta della Sud per i tifosi azzurri, gioca un ruolo rilevante anche lo scegliere specificatamente la Nord per gli ospiti. In quest’ottica è più agevole far affluire e defluire gli ospiti a nord facendoli passare dalla nuova variante, poiché questo diventa decisamente più sicuro e snello. Importante anche il discorso di poter far parcheggiare a Serravalle gli ospiti (sperando nella totale asfaltatura). C’è poi l’aspetto del super store che nascerà nella pancia della curva sud, questo si spera possa essere aperto anche durante l’evento ed a beneficiarne dovranno essere gli empolesi. Di contro, se dovesse nascere l’hotel in zona Sussidiario, in quel caso saranno soprattutto i tifosi ospiti ad avere la fruizione con logistica comoda per la curva Nord.