Sistemato il discorso che porta al ritorno di Maleh (oggi dovrebbe esserci l’annuncio), l’attenzione torna con prepotenza in mezzo al cerchio del centrocampo. Non è facile trovare la pedina giusta, o meglio, non è facile arrivare a questa nelle modalità che la società vorrebbe. Quelle con cui sta sviluppando tutto il suo mercato in entrata, ovvero un prestito senza aver grandi obblighi sul futuro. Ci sarà molto probabilmente da dover fare un investimento, ed anche per questo il nome di Amadou Diawara resta in cima alla lista.

Natan e Basic sembrano essere destinati all’estero, e su Vieira (qui si potrebbe fare in prestito con diritto) non pare esserci al momento convinzione totale. Per quanto riguarda invece l’ex Roma, si potrebbe chiudere con un esborso di poco più di un milione. Da quello che emerge non ci sarebbero particolari ostacoli messi dall’Anderlecht, che magari potrebbe richiedere una percentuale sulla rivendita. E’ chiaro che si parla di un giocatore non più in ascesa, e che viene da una stagione tutt’altro che esaltante. Anche se le qualità, di base ci sono.

In settimana l’Empoli dovrà fare una seria valutazione. Il tempo ancora non manca e non è da escludere che gli ultimi due/tre giorni di contrattazioni possano portare anche a delle occasioni che oggi non ci sono. Il nome di Diawara resta caldo mentre gli altri, salvo sorprese che vi racconteremo, sembrano raffreddarsi.