Riprenderà nel pomeriggio di quest’oggi il lavoro degli azzurri. Adesso si guarda in direzione campionato, sabato sera, allo stadio Castellani, ci sarà il debutto nella nostra quarta serie A consecutiva: avversario il Monza del neo allenatore Nesta.

Come già detto ieri, alla ripresa saranno da valutare le condizioni di alcuni calciatori. In particolare quelle di Ismajli che non è sceso in campo nella gara di Coppa Italia per un problema al piede dell’ultimo minuto. Sarà interessante capire anche come sta Walu, sperando magari che possa tornare ad essere partecipe del gioco azzurro. Non sappiamo se già dall’allenamento di questa sera, ma la settimana porterà alla corte di Roberto D’Aversa, Il ritorno in azzurro di Maleh. Il marocchino, se dovesse dare buone sensazioni dal punto di vista atletico, potrebbe già insidiare una maglia da titolare per la gara di sabato sera. In relazione a quella che potrà essere la prima formazione del campionato, al netto delle defezioni fisiche, immaginiamo che non si vada molto lontano da quello che il tecnico ha mostrato sabato scorso.

Ricordiamo che, con la vittoria di ieri sul Cosenza, sarà il Torino (gara secca fuori casa) il prossimo avversario in Coppa Italia. La squadra lavorerà tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi. Giovedi e venerdi le porte saranno chiuse.