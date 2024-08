L’Empoli, con un blitz sottotraccia nel fine settimana, starebbe chiudendo per il prestito di un attaccante esterno. Si tratta del norvegese Ola Solbakken. Solbakken arriverebbe con la formula del prestito (da capire se con un diritto di riscatto) dalla Roma, una Roma che avrebbe già raggiunto l’accordo con Monteboro. Gli ultimi seri mesi del norvegese, senza grandi clamori, sono stati vissuti in Giappone con la maglia dell’Urawa Reds. La palla sembra adesso essere in mano al calciatore che deve dare il suo ok, anche se al club giallorosso (stando a colleghi ben informati) avrebbe detto di voler tornare in Italia.

In totale sono quindici le presenze del classe 1998 nella serie A italiana, con un gol all’attivo segnato al Verona nel febbraio del 2023. Per lui ci sono undici presenze con la maglia della nazionale norvegese, l’ultima presenza in campo si regista nell’ottobre del 2023 contro Cipro. Attaccante di piede mancino, può giocare anche come ala su entrambi i lati del campo. Rapido, tecnico e in possesso di una buona struttura fisica, risulta utile sia in fase di costruzione che in fase realizzativa. Capiremo nelle prossime ore se andremo alla chiusura con Solbakken che, immaginiamo, abbia molta voglia di riscatto.

Il suo meglio lo ha dato in patria, con la maglia del Bodo Glimt. In totale sono 90 presenza con ben 20 gol e 24 assist. Chiaro che si parla di un campionato diverso dal nostro. La sensazione, se dovesse arrivare la chiusura, è che il giocatore venga per essere alternativa.