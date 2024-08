Si intensificano i contatti tra la Carrarese e l’Empoli per il possibile passaggio in gialloazzurro di Guarino. Come vi raccontiamo da tempo, nonostante un pensiero della Samp, la formazione marmifera è in vantaggio per poter ottenere il prestito del giovane difensore azzurro. A Carrara, per Guarino, ci dovrebbe essere una maglia da titolare e quindi una stagione da protagonista per poter crescere. Questo è sicuramente fattore importante per la dirigenza azzurra. Si lavora unicamente sul prestito secco. I prossimo giorni (ricordando che il campionato di C inizia una settimana dopo quello di A e B) dovrebbe poter vedere il deciso passo in avanti.