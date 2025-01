Vi avevamo riportato ieri la notizia del forte interessamento di due squadre svedesi verso l’attaccante azzurro Emmanuel Ekong e proprio con il Malmo alla fine l’Empoli ha trovato l’accordo per una cessione a titolo definitivo. L’operazione dovrebbe essersi conclusa per circa un milione di euro e una percentuale all’Empoli sulla futura rivendita del classe 2002.

Ekong lascia Empoli con 15 presenze realizzate in questa stagione in campionato e due reti in Coppa Italia, contro Torino e Fiorentina.

Poco fa la società azzurra ha ufficializzato la cessione:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Malmö FF per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Ekong.

A Emmanuel, in azzurro dal 2019 e vincitore dello scudetto Primavera del 2021, va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.