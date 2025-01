Il caso Fazzini sta diventando una telenovela. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sembra che abbia preso atto della forte volontà del giocatore di accettare l’offerta della Lazio e starebbe mollando virando in maniera decisa su un altro obiettivo, ovvero Cesare Casadei.

Per quanto riguarda la Lazio proseguono i contatti con l’Empoli per cercare di arrivare a un accordo finale visto che finora i dirigenti azzurri avevano respinto l’offerta di prestito biennale con obbligo di riscatto a dieci milioni.

Vedremo in questi giorni come si evolverà la situazione, sicuramente, qualora non si dovesse chiudere prima, il giocatore salterà anche la gara con il Lecce visto che non si sta allenando in gruppo da giorni.