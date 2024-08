Con quello di oggi compreso, sono ancora sette i giorni di calciomercato prima di arrivare al fatidico gong. Un mercato lungo, estenuante e complicato. Un mercato che, sempre in più, si chiede possa terminare prima dell’inizio del campionato. Ma oramai ci siamo dentro e va portato in fondo, con gli ultimi colpi che dovranno puntellare la squadra che sta nascendo e che sta dando buone sensazioni. Un mercato che, guardando ovviamente in casa nostra, dovrà scrivere ancora diverse pagine, sia per quanto riguarda le entrate, sia per le uscite. C’è un nome, battuto ieri, che in questo momento sembra essere davvero vicino agli azzurri. Parliamo dell’inglese Anjorin di proprietà del Chelsea. Giocatore che può fare sia il trequartista, sia il centrale di centrocampo, con quindi la comprensione del suo adattamento tattico che scopriremo in corso d’opera. Da capire ancora la formula, si parla di prestito con diritto di riscatto ma potrebbe anche essere un colpo definitivo visto il valore non alto del giocatore. Sarebbe il primo inglese a vestire la nostra maglia. Stando sempre nelle zone avanzate del campo, c’è forte attenzione su Okereke, che è in pole position tra i possibili obiettivi d’attacco. Il giocatore della Cremonese ha sul tavolo più di una proposta, vedremo se quella di Empoli sarà quella che maggiormente stuzzica.

Con il probabile arrivo di Anjorin, potrebbero cadere tutti i nomi fatti per la mediana. Il condizionale resta d’obbligo, anche in relazione al discorso già fatto su quello che sarà l’impiego del giocatore. La suggestione Bakayoko vede ancora un flebile lumicino di speranza, visto che non si è ancora formalizzata l’intesa con il Brest; ma è difficile. Si potrebbe fare qualcosa anche in difesa. Il nome di Faraoni è quello che intriga di più ma nelle ultime ore non si registra un’impennata della trattativa. In uscita i nomi più caldi sono quelli di Shpendi (Carrarese e Spezia), ed Haas che è sempre corteggiato dalla Samp. Ecco, qui si va a riaprire quel discorso su possibili scambi con i blucerchiati ma, al momento, non c’è niente di realmente concreto da Genova verso Empoli. Attenzione anche a Guarino, che potrebbe restare se non dovessero essere fatte operazioni in entrata. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero registrare anche una sorpresa su Caputo, che al momento non sembra essere al centro del progetto di D’Aversa.