Arriva l’ennesimo nome per il centrocampo azzurro, una situazione che da tempo vede la nostra dirigenza molto impegnata. Un nome a sorpresa, con la notizia battuta dai colleghi di Sky che parlano addirittura di trattativa avanzata. In questi minuti stiamo cercando le dovute conferme. Si tratta del classe 2001, inglese, Tino Anjorin. Il giocatore è di proprietà del Chelsea e viene dal settore giovanile dei “blues”, ma non ha mai giocato nella massima serie calcistica inglese.

Lo scorso anno, Anjorin, ha vestito la maglia del Portsmouth, collezionando 12 presenze ed un gol. Ha giocato prevalentemente nella prima parte di stagione per poi essere accantonato e riemergere nel finale. E’ un centrale di centrocampo, con una mole fisica non indifferente, ma può giocare anche più avanzato sulla trequarti. Stando a quanto si dice di lui, ci perdonerete la non totale conoscenza del giocatore, ha una notevole abilità nella conduzione della palla e nel dribbling, il tutto condito da una buona visione di gioco. Come detto, la trattativa sembrerebbe in stato avanzato, e se cosi fosse si andrebbero ad annullare i non pochi nomi fatti (tutte idee della società) in questi ultimi giorni. Un colpo a sorpresa del ds Gemmi, una scommessa in tutto e per tutto.

Capiremo nelle prossime ore, forse ancor meglio ad inizio della prossima settimana, se Anjorin sarà destinato alla nostra maglia e la formula. Stando a quanto trovato in rete, il giocatore dovrebbe essere a scadenza 2025 con il Chelesea, ma il suo valore di mercato non raggiunge il milione; potrebbe anche essere un acquisto definitivo. Per lui tre presenze con l’Under 21 inglese.