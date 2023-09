Sfida numero 16 quella di sabato all’Olimpico tra Roma e Empoli. Nei 15 precedenti totali si registrano tredici vittorie giallorosse, due pareggi e nessun successo per i nostri. Questo resta uno dei pochi campi in cui l’Empoli non ha mai vinto.

La prima sfida tra le due squadre risale al 22 marzo 1987, primo campionato in A degli azzurri, che furono sconfitti dai giallorossi per 2-1 con Baroni e Baldieri a render vana la rete di Salvadori. Doppia sfida nella stagione 1987/88: nel ritorno degli Ottavi di Coppa Italia gli azzurri colsero un prezioso pareggio che valse all’Empoli il passaggio del turno due mesi più tardi, in campionato, la Roma vinse 1-0 con rete di Giannini. La sfida torna nel finire degli anni Novanta, il 1 febbraio 1998, con i giallorossi che vincono 4-3 grazie alla tripletta di Balbo e alla rete di Aldair per gli azzurri doppietta di Cappellini e gol di Bonomi. Un anno più tardi il primo pareggio in campionato raccolto dall’Empoli all’Olimpico, con Cerbone che al 92’ rispose al vantaggio romanista di Paulo Sergio.

Si arriva agli anni Duemila e la sfida si ripetè per 5 volte con, purtroppo, altrettanti succcessi giallorossi. Il 2 marzo 2003 Di Natale illuse l’Empoli, con Totti e la doppietta di Montella a ribaltare la gara per il definitivo 3-1 nella stagione successiva, nella sfida che fu giocata a Palermo per la squalifica dell’Olimpico, i giallorossi superarono 3-0 l’Empoli di Perotti, grazie alla doppietta di Totti e al gol di Carew. Roma-Empoli torna nel febbraio del 2006, con Perrotta a decidere la sfida e a settembre dello stesso anno con Montalla a firmare l’1-0 romanista. Chiude il ciclo la sfida del marzo del 2008, con la Roma vittoriosa per 2-1 con le reti di Tonetti e Panucci intramezzate dal gol azzurro di Giovinco.

Arriviamo agli ultimi precedenti, i più recenti. Doppia sfida all’Olimpico per l’Empoli di Sarri nella stagione 14/15: prima l’Ottavo di Coppa Italia, con gli azzurri che chiusero i 90 minuti sull’1-1 (Verdi rispose a Iturbe), per poi venir sconfitti da un calcio di rigore di de Rossi nel secondo tempo supplementare. Pari anche in campionato, poche settimane più tardi, quando Maccarone portò in vantaggio l’Empoli, con Maicon ad inizio ripresa a firmare il pareggio. Cinque sconfitte nelle ultime cinque gare disputate all’Olimpico: la Roma vinse 3-1 la sfida dell’ottobre 2015 (Pjanic, De Rossi e Salah in gol per giallorossi prima della rete di Buchel nel finale), 2-0 quella dell’aprile del 2017 (doppietta di Dzeko) e 2-1 nel confronto datato marzo 2019 con le reti di El Shaarawy, Shick e l’autogol di Juan Jesus. Il penultimo precedente è quello con Andreazzoli in panchina due anni fa, 2-0 con gol di Pellegrini e Mikhitaryan. Anche lo scorso anno Roma vincente 2-0 con gol di Ibanez ed Abraham

Vediamo la cronistoria delle gare giocate nella capitale tra giallorossi ed azzurri:

86/87 Serie A Roma-Empoli 2-1

87/88 Serie A Roma-Empoli 1-0

97/98 Serie A Roma-Empoli 4-3

98/99 Serie A Roma-Empoli 1-1

02/03 Serie A Roma-Empoli 3-1

03/04 Serie A Roma-Empoli 3-0

05/06 Serie A Roma-Empoli 1-0

06/07 Serie A Roma-Empoli 1-0

07/08 Serie A Roma-Empoli 2-1

14/15 Serie A Roma-Empoli 1-1

15/16 Serie A Roma-Empoli 3-1

16/17 Serie A Roma-Empoli 2-0

18/19 Serie A Roma-Empoli 2-1

21/22 Serie A Roma-Empoli 2-0

22/23 Serie A Roma-Empoli 2-0

empolifc.com