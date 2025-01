Ne avevamo parlato su queste pagine a fine dicembre, quando il mercato invernale doveva ancora prendere il via. L’Empoli, che per adesso non ha effettuato nessuna operazione in entrata, guarda al suo reparto offensivo con Kopuamè ad essere in questo frangente l’obiettivo numero uno. Quello dell’ivoriano però potrebbe non essere il solo nome da accostare agli azzurri, infatti sembra essere ancora vivo l’interesse per Gennaro Borrelli del Brescia. Il molisano classe 2000 è infatti in uscita dalle rondinelli e su di lui ci sarebbero diversi club di B, ma anche Empoli e Genoa in serie A.

Ovviamente a Monteboro si vorrebbe prima inserire il pezzo più pregiato, con la trattiva verso Firenze che sembra andare avanti. Potrebbe però non essere da escludere che Borrelli possa diventare più che un’opzione e non in alternativa a Kouamè. Da un punto di vista fisico il giocatore sta bene, in campo per 77 minuti anche nell’ultima sfida che il Brescia ha giocato contro il Catanzaro e dove ha trovato un assist vincente. Capiremo nelle prossime ore se l’Empoli proverà l’affondo o meno.