Il tempo stringe e l’Empoli deve trovare necessariamente almeno un rinforzo nel reparto d’attacco. Esposito e Colombo da soli non possono bastare a reggere tutto il girone di ritorno, e Solbakken è fuori dai radar per l’infortunio alla spalla occorsogli prima della fine dell’anno. Il problema è trovare un attaccante che faccia al caso del gioco di D’Aversa, un attaccante che possa agire come prima punta ma che non sia statico. L’allenatore azzurro predilige un giocatore che partecipi attivamente al gioco e metta pressione ai difensori avversari.

Dopo aver vagliato il nome di Shomurodov – sul quale però il Venezia sembra vicinissimo alla chiusura – la società sembra aver spostato le proprie attenzioni su Christian Kouamè, in uscita dalla Fiorentina. L’affare non è semplice, perché il calciatore ha estimatori in Italia e all’estero e il club viola preferirebbe monetizzare anziché farlo partire solamente in prestito. Kouamè potrebbe essere invogliato ad accettare Empoli per la vicinanza da casa, ma chiaramente ciò non può bastare per unificare tutti i pezzi del puzzle.

Nelle ultime ore si segnala un probabile inserimento del Cagliari, anch’esso alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Piccoli. La squadra rossoblù dell’ex tecnico Nicola potrebbe essere quindi la principale antagonista dell’Empoli nella corsa all’attaccante ivoriano.