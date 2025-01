Vi avevamo scritto alcune settimane fa della sua possibile partenza ma ancora oggi è a tutti gli effetti un portiere azzurro a disposizione di Mister D’Aversa. Samuele Perisan è nel mirino della Sampdoria da tempo con il Ds Accardi in continui contatti con l’Empoli per cercare di definire l’operazione.

Secondo quanto riportato oggi da Il Secolo XIX, non ci sarebbe ancora l’accordo tra i club per la contropartita tecnica dello scambio. La Samp punta a inserire nella trattativa uno tra Ravaglia e Silvestri ma l’Empoli non sarebbe ancora convinto di dare il via libera. Secondo quanto riportato, ci sarebbe già l’intesa con Perisan.

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti per arrivare a un accordo.