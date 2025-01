Ardian Ismajli sembra essere sempre più indirizzato verso Napoli. Però il trasferimento dell’albanese non avverrà in questa finestra di merca ma si andrà a giugno, con Ismajli che resterà nella nostra difesa fino alla fine della stagione. Da Napoli arrivano segnali forti e concreti rispetto alla scelta che ormai sarebbe stata fatta e con le parti vicine all’accordo. Un passaggio che, purtroppo per le casse di Monteboro, avverrà a parametro zero visto che Ismajli è in scadenza e non arrivano segnali circa un possibile rinnovo con l’Empoli. Ovviamente la situazione verrà ridiscussa e nuovamente chiacchierata nei prossimi mesi.

Per adesso, quel che conta è che Ismajli è fuori da ogni discorso di mercato per gennaio.