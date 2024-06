L’esperienza azzurra di Ardian Ismajli potrebbe essere giunta al capolinea. Infatti il difensore albanese potrebbe approdare al Cagliari alla corte di Davide Nicola. La cosa strana, permetteteci questo termine, è che Ismajli potrebbe essere la contropartita tecnica per il via libera proprio di Nicola. Infatti, stando alle ultime, la società azzurra non preferirebbe avere uno sconto su un giocatore (vedi Marin) ma preferirebbe avere soldi rappresentati dalla vendita sicura di uno dei suoi.

Il Cagliari cerca un difensore centrale ed il profilo di Ismajli sembra essere quello giusto. Da dire che la società rossoblù avrebbe chiesto anche Luperto (preferito ad Ismajli) ma l’Empoli vorrebbe capire se intorno all’attuale capitano azzurro si possa aprire una sorta di competizione tra club di maggior pregio. Tornando ad Ismajli è da capire bene quella che potrebbe essere la cifra richiesta dall’Empoli, si dovrebbe essere però sui 3 milioni di euro. Ardian, lo ricordiamo, è arrivato in azzurro nell’agosto del 2021 dallo Spezia ed è un nazionale albanese.

Vedremo se già nella giornata di oggi qualcosa di più concreto si muoverà intorno al discoro di Nicola, con questa operazione che potrebbe essere a ruota.