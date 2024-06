Il calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente ma in questi giorni si susseguono voci e indiscrezioni. Una di queste riporta che all’Empoli piace un giovane talento italiano di proprietà del Milan, Marco Nasti. Attaccante, classe 2003, nell’ultima stagione ha giocato in prestito a Bari in Serie B disputando un ottima annata con 38 presenze, 7 reti realizzare e 2 assist ed è nel giro della Nazionale Under 21. Nella stagione 2022/23 aveva militato nel Cosenza in B realizzando 5 gol in 27 presenze.

Come detto il giocatore tornerà al Milan per fine prestito ma è molto probabile per lui una nuova esperienza sempre in prestito, possibilmente in una squadra di Serie A. Già diverse squadre si sarebbero mosse con il Milan sia in Serie B, la Cremonese, sia in Serie A, Genoa , Verona e appunto l’Empoli. Ovviamente prima di muoversi su un obiettivo per la società azzurra sarà fondamentale sistemare la questione allenatore per capire strategie e su quali giocatori andare a cercare sul mercato.