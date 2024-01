A Roma, sponda Lazio, il nome di Nicolò Cambiaghi è balzato in testa alla hit-parade di gradimento. Abbiamo già parlato del fatto che la società capitolina abbia formalizzato un’offerta all’Atalanta per provare ad avere, da subito, il giocatore. Offerta ritenuta bassa a Bergamo, e prontamente rispedita al mittente. Quello che però ci arriva dagli attenti colleghi biancocelesti, è che il club di Lotito non sembrerebbe essersi arreso, anzi pare già essere pronta un’altra offensiva.

Sempre stando a quanto ci arriva dalla capitale, gli agenti del giocatore starebbero spingendo per fare il possibile affinché il monzese possa liberarsi dall’attuale prestito con l’Empoli per poter poi approdare alla Lazio. Ovviamente niente che non possa rientrare nel vero, capendo l’enorme vantaggio economico che ne verrebbe per l’entourage del giocatore. Nelle prossime ore la Lazio potrebbe riprovarci, andando ad alzare l’offerta di qualche milione di euro. L’Atalanta, stando sempre a quanto raccolto, pare ne abbia chiesti 15.

Il giocatore, questo va ricordato, è in prestito all’Empoli fino alla fine della stagione. Servirà quindi anche l’eventuale ok di Monteboro per liberare il ragazzo. Vedremo se ci saranno delle evoluzioni o meno alla storia.