La società lo vuole, la società lo sta per prendere. E’ il colpo che dovrebbe chiudere alla grande il mercato di riparazione degli azzurri, e torniamo a parlare di M’baye Niang. Come avevamo detto già ieri, quelle in cui siamo sono ore importanti per provare a chiudere un’operazione non semplice, un’operazione che però sembra essere sempre più in discesa. Da quanto arriva, l’Empoli potrebbe addirittura arrivare a chiudere con il club turco dell’Adana, visto che non sta arrivando lo svincolo e non si vuol perdere tempo.

Il classe ’94 franco-senegalese avrebbe già trovato l’intesa con la dirigenza azzurra, ed avrebbe (ma non da stamani) fatto capire che la destinazione sarebbe di gradimento, preferendola anche a quella del Genoa che aveva fatto la corte. Ci sono da trovare le ultime intese, con l’Adana che vuol monetizzare l’uscita dell’attaccante. Dettagli che fanno la differenza, da una parte e dall’altra, con l’Empoli che potrebbe addirittura fare uno sforzo per il titolo definitivo.

Quella di oggi potrebbe essere già una giornata importante per la situazione in oggetto. Di sicuro, come vi avevamo già anticipato per primi, si vuol provare a chiudere entro la fine della settimana.