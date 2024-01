Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato ieri un intervista a Tuttosport in vista della gara con la Juve trattando vari argomenti.

Un tema principale del calcio italiano sono gli stadi: la ristrutturazione del Castellani-Computer Gross Arena si avvicina?

“Stiamo entrando nel vivo dell’analisi dei numeri. Abbiamo partner che hanno il desiderio di accompagnarci in questo investimento e , una volta avuti numeri precisi, li solleciteremo ad avere una presenza importante. La volontà è sicuramente ristrutturare ma ci serve l’appoggio dei partner”

Un anno e mezzo fa avete abbandonato la prima squadra femminile dopo quattro campionati di A. Come mai?

“E’stata un’esperienza bella, che ci ha regalato grandi soddisfazioni. Portarla avanti bene come abbiamo fatto e come avremmo voluto continuare a fare, però, non era più compatibile con la nostra realtà: a livello di investimenti, con i costi aumentati dal professionismo, e di strutture. Una società come la nostra, che ha risorse limitate, deve concentrarsi su quello che sa fare e per noi è fondamentale puntare sul settore giovanile. Investiamo cifre considerevoli, rapportate al nostro bilanci, e a oggi credo che abbiamo il valore più alto di sempre: mi riferisco ai ragazzi tra il 2007 e il 2010. Risultati e convocazioni nelle Nazionali come quelli attuali non li abbiamo mai avuti.”

Un bel risultato lo avete conseguito domenica con il Monza, alla prima di Nicola in panchina….

“Abbiamo preso una boccata d’ossigeno perché ci sentivamo su una via senza ritorno. Il cambio di allenatore è stato dettato proprio dalla volontà di non accettare i risultati. Nicola richiede grande volontà, atteggiamento umile e aggressivo. Cose che secondo me ci sono mancate: per esempio eravamo ultimi nella classifica dei duelli individuali vinti. Sicuramente abbiamo una squadra più votata all’aspetto tecnico, però per far giocare un po’ meno gli altri ed essere più efficaci nelle transizioni mi sembra che sia l’allenatore giusto. La prima partita ci ha mostrato questo.”

Ora c’è la Juve, che partita si aspetta?

“Mi auguro una partita in cui ce la giochiamo, una grande prestazione che possa darci convinzione anche in caso di risultato negativo. Poi non è detto che debba vincere la Juve: non andiamo certo a Torino rassegnati alla sconfitta.”

Ritroverete Rugani, cresciuto qui.

“Per me è sempre il ragazzo che ho visto dagli Allievi, che prendeva il pulmino cinque giorni a settimana da Lucca per venire ad allenarsi. Poi è andato alla Juve ed è tornato in Serie B con Sarri, che lo battezzò subito come titolare nonostante altri molto più esperti. Il suo percorso alla Juve è stato una conseguenza e nell’ultimo anno e mezzo ha avuto un crescendo sempre più convincente. Quando lo vedo gli chiedo sei suoi genitori sono sempre per l’Empoli, perché mi raccontava che avevano continuato a tifare Empoli.”

Baldanzi e Fazzini saranno i nuovi Rugani, ruolo a parte?

“Si, i nuovi Rugani, i nuovi Ricci, i nuovi Asllani…Tutti ragazzi che hanno trovato una bella dimensione. E ne arriveranno altri: nell’Under 20 che ha vinto 3-0 in Inghilterra a novembre avevamo Angori e Ignacchiti che giocano in C nel Pontedera e avremmo già potuto spostare in B. E aspettiamo Belardinelli che è stato frenato da un infortunio.”

Si è parlato tanto di Var: che ne pensa?

“Tutti dicono la loro, mi pare che si stia aggiungendo confusione. Io un’opinione ce l’ho e se gli addetti ai lavori me lo chiedessero gliela direi in un ufficio. Vedo un movimento in grossa difficoltà, pensavo che il Var potesse risolvere tanti problemi e una parte li ha risolti, qualcuno stranamente no. Dico stranamente perché un arbitro può sbagliare per tanti motivi, ma sbagliare con il Var sinceramente mi pare strano.”