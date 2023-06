Non solo Inter per Guglielmo Vicario. Il portierone azzurro è infatti molto ambito anche all’estero, dove è stato seguito con attenzione e con adesso alcuni club che vorrebbero provare ad inserirsi nell’asta che scatterà per aggiudicarselo. Il campionato che indubbiamente mette più occhi addosso al friulano è indubbiamente quello inglese, sono infatti almeno quattro le squadre che in questi giorni stanno seriamente chiacchierando l’estremo difensore azzurro. Ovviamente, come ci spiega bene l’amico e collega di Mark Matchet che si occupa di calcio per la versione online dell’ “Independent”, sono al momento soltanto interessi.

Una delle squadre che maggiormente vorrebbe Vicario è il Brighton di De Zerbi, che nella prossima stagione si troverà a giocare per la prima volta nella sua storia in Europa League. Ci pensa anche l’Aston Villa che non ha la certezza della permanenza di Martinez, anche se i Villans a dirla tutta avrebbero messo Bounou del Siviglia nel mirino. Ci sono poi due deluse dello scorso anno che potrebbero provare a chiedere informazioni a Monteboro, ovvero Tottenham ed Everton. Quello che possiamo dire è che sicuramente il mercato inglese potrebbe garantire un’entrata più cospicua per le casse azzurre, la sensazione che però Vicario possa voler provare a restare in Italia è alta.