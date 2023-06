Ormai lo sanno anche i muri, il futuro di Fabiano Parisi non sarà in maglia azzurra. Dopo tre stagioni convincenti, in cui si è affermato come uno dei terzini sinistri più promettenti, Parisi verrà ceduto al miglior offerente fruttando un’ottima plusvalenza all’Empoli. Nelle settimane scorse vi abbiamo parlato dell’interesse di Monza, Milan e soprattutto Lazio, ma nelle ultime ore potrebbe essersi aggiunto un ulteriore pretendente.

Si tratta della Juventus, che dovrà ricostruire la fascia sinistra visto l’addio imminente di Alex Sandro. Come riporta Tuttosport, ai dirigenti bianconeri Parisi piace molto, sia per qualità tecniche che per le doti mentali che ha dimostrato in questi due anni in Serie A. Secondo il quotidiano la Juve avrebbe anche il giocatore giusto da far rientrare nell’affare per abbassare il costo del cartellino del terzino campano. Ossia Matias Soulé, che vorrebbe andare a giocare in prestito per ottenere maggior minutaggio. L’argentino è un profilo che potrebbe essere da Empoli, visto che sa fare anche più ruoli. Può giocare come centrocampista o come ala destra e nel nuovo 4-2-3-1 di Zanetti potrebbe svolgere un ruolo importante.