Tra le situazioni che destano particolare interesse in ottica mercato c’è quella sul futuro del centrocampista romeno Razvan Marin. Il classe 96 è arrivato nella scorsa estate in azzurro in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni.

Dopo una prima parte di stagione non troppo convincente, il giocatore ha trovato la fiducia del tecnico Zanetti e ha totalizzato ben 33 presenze realizzando anche due bellissime reti contro Torino e Lazio. A causa di un infortunio muscolare è stato costretto a saltare le ultime gare della stagione.

Mister Zanetti non ha esitato nell’elogiare le caratteristiche del giocatore dandogli completa fiducia sia in un centrocampo a tre che a due. Soprattutto con il cambio di modulo Marin è stato tra i giocatori che più ne ha beneficiato. Nonostante questo resta molto difficile che la società azzurra eserciti il riscatto nei tempi stabiliti per l’alto costo dell’operazione, favorendo quindi un ritorno al Cagliari del giocatore. Soltanto successivamente eventualmente si potrebbe tornare a trattare con la società sarda. Da capire anche la volontà del giocatore, – nei mesi scorsi su di lui erano uscite alcune voci di un certo interesse della Fiorentina – e quella del Cagliari visto che i sardi, dopo la vittoria a Bari di ieri sera, la prossima stagione giocheranno in Serie A.

Sicuramente i prossimi giorni chiariranno questa situazione e capiremo se il futuro di Marin potrà essere ancora colorato di azzurro o meno.