Si ferma sul più bello il cammino della nazionale under 20 di Carmine Nunziata, sconfitta per 1-0 dall’Uruguay nella finale dei mondiali di categoria disputati in Argentina. La rete di Rodriguez a otto minuti dalla fine ha posto fine ai sogni degli azzurrini, protagonisti di uno straordinario cammino, superando nella fase eliminatoria il Brasile per 3-2 e la Repubblica Domenicana 2-0, perdendo contro la Nigeria. Negli Ottavi di Finale superata L’Inghilterra 2-1, poi 3-1 la Colombia nei quarti di Finale, e in semifinale la Corea. L’Empoli ha portato ben tre elementi in questa importante competizione a livello giovanile, ovvero Baldanzi, Guarino e Degli Innocenti. Il primo sempre titolare in tutte le partite, presenze anche per gli altri due. Una esperienza- al netto dell’epilogo finale non positivo – che potrà essere fondamentale nel loro processo di crescita.

Tornando alla partita di ieri sera, sicuramente è stata una delle peggiori della truppa di Nunziata apparsa in difficoltà di fronte al pressing e l’intensità portata dai sudamericani, che hanno tenuto a lungo il “pallino del gioco” andando vicini al gol in più di una circostanza. Nella ripresa, quando i supplementari si stavano profilando è stato Rodriguez a regalare la vittoria alla propria nazionale. Una sconfitta, che non deve scalfire l’ottimo cammino compiuto, arrivando dove nessuna rappresentativa under 20 azzurra era riuscita. La testimonianza è che i giovani con il talento in Italia ci sono, bisogna però dar loro fiducia.

URUGUAY-ITALIA 1-0 UNDER 20

URUGUAY (4-2-3-1): Rodriguez R; Chagas, Boselli, Fa. Gonzalez, Matturro; Garcia, Diaz; Rodriguez L, Gonzalez (96′ Homenchenko), De Los Santos (92′ Sosa); Duarte (62′ Ferrari) Ct Broli

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Turicchia, Guarino, Ghilardi, Giovane (92′ Pisilli); Casadei, Prati, Faticanti (46′ Zanotti); Baldanzi (92′ Lipani), Pafundi (56′ Esposito); Ambrosino (56′ Montevago). Ct Nunziata.

Arbitro:

Rete: 86′ L. Rodriguez

Note: Ammoniti: Guarino, Ambrosino, Prati, Zanotti, Antoni.