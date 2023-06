Con la promozione del Cagliari che in finale playoff ha avuto la meglio sul Bari grazie alla rete decisiva di Pavoletti al 94′ per quella che è l’ennesima impresa della straordinaria carriera di Claudio Ranieri e la salvezza del Verona nello spareggio contro lo Spezia, si è completata la griglia delle squadre che saranno al via nella prossima stagione 2023/24 di Serie A.

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

MILAN

MONZA

NAPOLI

ROMA

SALERNITANA

SASSUOLO

TORINO

UDINESE

VERONA