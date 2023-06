Una settimana fa terminava il campionato di serie A, con un solo verdetto da emettere quello di questa sera nello spareggio in programma al “Mapei Stadium” tra Spezia ed Hellas Verona per determinare chi seguirà in serie B Cremonese e Sampdoria. Tuttavia si possono trarre bilanci, non soltanto in termini di punti e classifica ma anche di prestazioni singole. Per gli azzurri ci sono stati alcuni giocatori capaci di rendere oltre alle aspettative della vigilia.

Il difensore esterno Tyronne Ebuhei sicuramente ha sorpreso per continuità ed efficacia nelle due fasi. Il nigeriano con passaporto olandese è arrivato in punta di piedi e con poche aspettative, la retrocessione avvenuta l’anno precedente con la maglia del Venezia faceva storcere la bocca a molti. Lui ha lavorato in silenzio, partendo dietro alle gerarchie rispetto a Stojanovic sfruttando al meglio le occasioni offerte dal tecnico Zanetti mostrando le sue qualità, prendendo fiducia partita dopo partita e facendo registrare ben 26 presenze mettendo a segno due reti.

Spesso ha messo sul piatto della bilancia la sua fisicità, dando il suo contributo nell’area azzurra ma anche in quella avversaria. Calciatore difficile da superare nell’uno contro uno, dove ha fatto pesare un ottimo senso della posizione. Una piacevole sorpresa quindi su cui puntare nella prossima stagione.