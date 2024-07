Ad una settimana dall’apertura ufficiale del calciomercato, la situazione dell’Empoli appare stagnante. L’unico movimento significativo registrato è stato quello dei giocatori che hanno fatto ritorno alle loro squadre di origine per fine prestito: ben dieci elementi hanno salutato gli azzurri, accompagnati da tre atleti che hanno lasciato il club per fine contratto. L’unico segnale di “novità” per adesso arriva da un gruppo di giovani che rientrano all’Empoli dopo essere stati sparsi tra Serie B e Serie C durante la scorsa stagione. Tuttavia, non si registrano con ufficialità cessioni con ricavi né acquisti, né definitivi né in prestito.

La sola trattativa che sembra prossima alla conclusione è quella che vede Sebastiano Luperto prossimo a trasferirsi al Cagliari. Per il resto, le voci di possibili entrate rimangono per il momento tali, senza nessuna operazione concretamente definita. Niente che, almeno per nostra modesta conoscenza, si possa dire ai dettagli. Una situazione che, come detto anche ieri, non deve far preoccupare, però con un mercato iniziato da una settimana (a dire il vero già dalla fine dello scorso campionato), e con la preparazione che domani inizia, qualche punto di legittima domanda la crea. I nomi che ad oggi sembrano essere più vicini all’azzurro sono quelli dei difensori Mattia Viti ed Andrea Cistana. Si segue sempre la situazione legata a Sebastiano Esposito, ma qui la non totale convinzione del ragazza sta frenando di molto. Sempre davanti si guarda a De Luca della Samp e Colombo del Milan. Situazioni che intrigano ma che non sembrano dietro l’angolo. Il nome che più affascina è quello di Cheddira ma l’eventuale trattativa non è semplice.

Non è da escludere che di qui a qualche settimana si possa fare un doppio tentativo con lo Spezia per far rientrare Bastoni e Zurkowski che facevano già parte dell’ultima squadra. Sempre guardando ai freschi ex, tornando per un attimo alla difensa, si studia come riportare Bereszynski e la Samp potrebbe aprire al nuovo scambio con Stojanovic. Nelle ultime ore però si sarebbe fatto sotto il Cagliari. Sullo sfondo ci sono poi anche i nomi di Cimino, Zuccon, Sgarbi, Celar. C’è poi da capire chi sarà l’erede di Caprile per la porta: ad oggi i due nomi in cima alla lista sembrano essere quelli di Silvestri e Radu. Anche per il mercato in uscita, detto già di Lupero, per adesso non ci sono situazioni vicine alla concretezza. Andranno monitorati i vari Ismajli, Cacace, Pezzella e, soprattutto, Fazzini, ma per tutti (ammesso che qualcuno di questi saluti) sarà lunga.