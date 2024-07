La nuova stagione sportiva è alle porte, portando con sé un misto di speranza e incertezza dopo l’incredibile salvezza dell’anno scorso. Una salvezza storica, non solo per il modo drammatico in cui è stata ottenuta – arrivata matematicamente al minuto 93 dell’ultima partita – ma anche perché rappresenta la terza salvezza consecutiva in Serie A, un traguardo mai raggiunto prima dal nostro club. Adesso, però, è tempo di guardare avanti, verso un futuro che può essere visto come un anno zero. La speranza legittima è quella di poter conquistare nuovamente la salvezza, obiettivo che, se raggiunto, sarebbe ancora più prezioso e significativo di quello dell’anno passato. Si riparte con volti nuovi: Roberto D’Aversa, il nuovo allenatore, e Roberto Gemmi, il nuovo direttore sportivo. Questi nuovi arrivi si affiancano al Presidente Fabrizio Corsi, il collante che tiene viva la storia del club.

Come ogni anno, ci aspetta una montagna da scalare. Partiremo sfavoriti nei pronostici, ma questo non ci scoraggia. Anzi, rende l’eventuale raggiungimento dell’obiettivo ancora più dolce. Il primo allenamento della stagione è alle porte, ma l’entusiasmo per la salvezza ottenuta è stato parzialmente smorzato da un’estate turbolenta. L’addio dell’ex allenatore Davide Nicola e un mercato ancora immobile, che ha visto la partenza di tredici elementi della rosa passata, quattordici se contiamo anche Sebastiano Luperto, ormai giocatore del Cagliari, hanno creato qualche preoccupazione. Questa situazione, se letta così, non fa certo sorridere. Tuttavia, la nostra forza risiede nella capacità di affrontare queste sfide con calma e determinazione. Siamo abituati a queste difficoltà e sappiamo aspettare, dando a tutti il tempo di lavorare al meglio per arrivare il più competitivi possibile ai primi impegni ufficiali.

La stagione sta per iniziare, c’è voglia di rivedere il pallone rotolare sul verde prato. Con il tempo, vedremo questa squadra crescere, il lavoro del nuovo allenatore prendere forma e racconteremo ogni giorno le evoluzioni. Quello che oggi appare come un cantiere aperto, siamo certi, domani diventerà una squadra ben strutturata, pronta a giocarsi con ardore le sue carte per salvarsi. La passione dei tifosi, la determinazione dei giocatori e la competenza dello staff tecnico saranno le nostre armi principali in questa nuova avventura. Forza e coraggio: la nuova stagione è alle porte e noi siamo pronti a viverla con il cuore in gola e lo sguardo fisso all’obiettivo. VOGLIAMO SCRIVERE UN’ALTRA PAGINA DI STORIA