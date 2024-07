Dopo quella che si giocherà venerdi prossimo contro il Castelfiorentino, la società ha ufficializzato anche la seconda amichevole precampionato. Sarà una sfida in famiglia. Sempre sul campo di Petroio infatti, la squadra di D’Aversa si misurerà contro la Primavera di mister Birindelli. La gara si giocherà martedi 16 Luglio. Cosi come per la prima partita, l’orario di inizio sarà fissato per le 18:30. Di seguito il riepilogo delle amichevole ufficializzate: