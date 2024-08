Si guarda al centrocampo ed in casa azzurra nasce un’idea non semplice, ma suggestiva. In particolare si parla di una mezzala sinistra, quella posizione che lo scorso anno abbiamo visto svolgere molto bene a Maleh che però con molta probabilità non tornerà a fare ad Empoli. Il nome è quello di un giocatore di esperienza, nazionale della Repubblica Ceca: Lukas Provod. E’ un classe 1996 e gioca in pianta stabile nello Slavia Praga. Nativo della città di Plzen, famosa per la sua birra. Dal 2020 è titolarissimo nella prima squadra della capitale ceca. Elemento che può agire anche da centrale in un centrocampo a tre e che si adatta (come in nazionale) anche giocando a quattro.

Provod è un nazionale, come detto, ed ha preso parte anche agli ultimi europei giocando sempre titolare e facendo vedere discrete cose. Lo Slavia sarebbe disposto alla cessione, ma anche in questo caso il problema è rappresentato dai costi. Il club della stella rossa vorrebbe circa tre milioni di euro, l’Empoli vorrebbe ragione in altra direzione. Provod, come raccontato in una intervista dello scorso anno, ambirebbe a giocare nella serie A italiana, e magari questo potrebbe aiutare. Qualche anno fa si era interessata anche l’Inter.

Per adesso si parla di interesse e niente più, vedremo se nelle prossime giornate la situazione cambierà perimetro.