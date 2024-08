Si vanno concretizzando tre uscite in casa azzurra. Si parla di tre giovani, due dei quali andranno a farsi le ossa in prestito mentre per un elemento siamo ai saluti definitivi. Duccio Degli Innocenti andrà a vestire la casacca dello Spezia, prestito secco per il centrocampista che rappresenta la contropartita immediata (non muovendo danaro) per il ritorno di Zurkowski ad Empoli.

Stessa formula anche per Lorenzo Ignacchiti che nel suo immediato futuro avrà il centrocampo della Reggiana. A titolo definitivo, invece e come avevamo già raccontato, parte Samuele Angori; il Pisa pagherà circa due milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del terzino sinistro.

Nelle prossime ore saranno tutti ufficiali.