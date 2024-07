Dopo giorni di trattative e qualche momento di incertezza, Lorenzo Colombo è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro per la stagione 2023/2024. Il comunicato ufficiale, diramato da Monteboro, ha finalmente posto fine alle speculazioni e confermato l’arrivo del giovane attaccante.

Il percorso che ha portato Colombo all’Empoli non è stato privo di ostacoli. Rientrato lunedì dagli Stati Uniti, dove si trovava in tournée con il Milan, il giocatore ha dovuto attendere che si sistemassero gli ultimi dettagli burocratici. Oggi, finalmente, tutto è stato definito, permettendo all’ex Monza di mettersi a disposizione del nuovo tecnico Roberto D’Aversa. Per Colombo, classe 2002, quella che sta per iniziare dovrà essere la stagione della consacrazione. L’Empoli punta forte sulle sue qualità e sui suoi gol per raggiungere l’obiettivo, tutt’altro che scontato, dell’ennesima salvezza in Serie A. Le aspettative sono alte, ma il giovane attaccante sembra avere tutte le carte in regola per non deludere.

Dal punto di vista contrattuale, Colombo arriva all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto a sette milioni. Il Milan, club proprietario del cartellino, si è però assicurato un’opzione di controriscatto, a testimonianza della fiducia riposta nel giocatore. Va ricordato che Colombo è legato ai rossoneri da un contratto fino al 2028, segno delle grandi aspettative riposte in lui dal club milanese. Ora, con l’ufficialità dell’acquisto, i tifosi azzurri possono finalmente sognare. Sta a Colombo adesso dimostrare sul campo di essere all’altezza delle aspettative e contribuire con i suoi gol a una stagione che si preannuncia impegnativa ma stimolante per l’Empoli.