Ne siamo tornati a parlare ieri perché la situazione era realmente in dirittura d’arrivo. Adesso è ai dettagli! Szymon Zurkowski torna per l’ennesima volta in azzurro. Sarà ancora una volta un prestito con diritto di riscatto ma la sensazione è che torni per restare, con l’Empoli seriamente pronto a far poi divenire tutto suo il suo giocatore, nonché arci tifoso azzurro. Nelle ultime ore si sono trovati tutti gli accordi e già in serata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del club. Di questa situazione ne parliamo da tempo e quindi è inutile dilungarci ulteriormente. Andremo ad aggiornare questo stesso pezzo se, come detto, l’ufficialità dovesse arrivare oggi stesso. Nella trattativa dovrebbe rientrare il passaggio in bianconero di Degli Innocenti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:55

Mancava l’ufficialità che è arrivata attraverso gli organi ufficiali di Spezia ed Empoli. Si conferma il prestito con diritto di riscatto (cifra che dovrebbe essere sui 3,5 milioni stavolta) a favore degli azzurri. Zurkowski torna quindi per la quarta volta ad Empoli con la medesima formula. Ricordiamo che il giocatore è momentaneamente infortunato e che, approssimativamente, ci vorrà tutto settembre per rivederlo in campo. Ugualmente però, bentornato a casa Szymon!!!!