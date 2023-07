Non soltanto Bari e Palermo, ma adesso anche la Cremonese (altro club che punta alla promozione in A) esce allo scoperto sulla volontà di poter arrivare a Liam Henderson. Lo scozzese è uno di quei giocatori, come abbiamo già avuto modo di dire, che potrebbe essere in uscita di qui al termine del calciomercato. Su tutto, in questa specifica situazione, peseranno le “garanzie” che il tecnico e la società sapranno dargli, perchè Henderson vorrebbe poter aver una maggior presenza rispetto allo scorso anno.

Indubbio che la volontà del club azzurro è quella di trattenere il giocatore. Vista dalla parte dell’Empoli non c’è assolutamente la necessità di questa cessione, anzi, con le cinque sostituzioni quella di Henderson diventa una risorsa molto importante. La bravura da parte di chi di dovere, ad Empoli, sarà proprio quella di saper trasmettere questo messaggio. Nel frattempo però registriamo anche questo forte interesse che trova ampie conferme. Crediamo che la situazione Henderson sia una di quelle che vivremo fino alla fine, e che soltanto con il gong del mercato potremo archiviare.