Si giocherà domani sera la seconda amichevole di questo ritiro 2023/24. La partita andrà in scena ancora una volta presso l’impianto sportivo di Petroio, il calcio di inizio sarà alle 18:30, l’ingresso sarà gratuito. Si sale di una categoria per quanto riguarda l’avversario, infatti di fronte troveremo il Certaldo che è fresco di promozione in serie D. Per chi non lo sapesse, raccontiamo che la formazione boccacciana è salita di categoria non grazie al piazzamento in classifica ma al raggiungimento delle semifinali nella Coppa Italia di categoria.

Domani vedremo all’opera gli ultimi due arrivati, Ranocchia e Gyasi (per quest’ultimo a breve arriverà l’ufficialità). Non dovrebbe invece esserci Maldini che ancora non è al top della condizione. Anche Marin ed Ebuehi potrebbero essere risparmiati mentre Caputo dovrebbe esser regolarmente in campo. Ipotizzando quindi una probabile formazione titolare, con il 4-2-3-1, dovremmo vedere: Perisan; Stojanovic (Donati), Luperto, Ismajli (Walu), Cacace; Ranocchia, Marin; Gyasi, Baldanzi, Fazzini (Henderson); Piccoli.