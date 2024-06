Direttore Sportivo ed allenatore, tra possibili conferme o eventuali novità. Questi, indubbiamente, i primi nodi da sciogliere a Monteboro, poi si inizierà a capire meglio la costruzione della squadra che verrà. Ci sono però delle situazioni che tra non molto dovranno essere gestite, e tra queste c’è anche quella di Giacomo Corona, classe 2004 che quest’anno si è messo decisamente in mostra con la maglia della Primavera azzurra. Per lui, nella stagione appena terminata, diciannove gol e due assist. Numeri, con le dovute proporzioni per il tipo di campionato, davvero importanti.

L’Empoli ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per poter far suo tutto il cartellino del giocatore. La cifra è di poco inferiore al milione di euro. L’ultima parola però spetta al Palermo che poi, mettendo sul piatto circa 500 mila euro, può esercitare il controriscatto. Da Palermo arrivano informazioni frastagliate circa il reale interesse dei rosanero. Molto importante sarà quindi la prima decisione dell’Empoli, che se convinto dell’investimento potrebbe anche non trovare l’opposizione – che eventualmente frutterebbe guadagno – del Palermo. Il prospetto è di sicuro interesse, ed il ragazzo potrebbe essere pronto per il salto nei professionisti.