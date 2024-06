La notizia è arrivata ieri. Ci siamo presi il tempo per fare le dovute verifiche che hanno portato ad una veridicità. La Sampdoria, che come scritto più volte ed in tempi non sospetti, fa sul serio per Pietro Accardi. Il club ligure infatti avrebbe avanzato una proposta ufficiale al suo ex calciatore. Si parla anche di cifre, ovvero 500 mila euro più bonus per due stagioni, con il chiaro intento di riportare già il prossimo anno la squadra in serie A. L’offerta, come detto, trova riscontri ampi, e quindi adesso la palla passa totalmente in mano ad Accardi.

L’attuale ds azzurro, che si sta godendo alcuni giorni di meritato riposo, dovrebbe vedersi a breve con Fabrizio Corsi. L’incontro – ma su questo al momento ci prendiamo un attimo di riserbo – dovrebbe essere congiunto con Davide Nicola. Lo scenario potrebbe però assumere altra forma se, in questi giorni, Accardi dovesse maturare l’idea di prendere seriamente in esame la proposta arrivata da Genova. La sensazione, maturata più volte, è quella che Pietro (dopo quasi dieci anni da dirigente) possa essere al passo d’addio. Da dire però che Empoli è ormai casa sua, con la famiglia ben integrata ed ormai radicata nella nostra città. Sarà una scelta non semplice che vi andremo raccontando