Il mercato è ancora lontano dal suo start ufficiale, ma è chiaro che già da adesso avanzano i primi rumors. Rumors che già nel corso di questo mese potrebbero trasformarsi in operazione ufficiali. Per adesso, stando al primo caso, arriva quello che porta al nome di Alessandro Zanoli. Il laterale destro classe 2000 torna al Napoli dopo il prestito alla Salernitana. Difficilmente il giocatore dovrebbe restare sotto il Vesuvio, non sarebbe da escludere che per lui il destino possa riservare un altro anno di prestito. Stando ad alcuni siti specializzati, non abbiamo particolari conferme sul nome, Zanoli sembra poter accostarsi anche all’Empoli.

A Salerno ha giocato sia da esterno di centrocampo, che da terzino destro. Prendendo in esame l’ultimo modulo adottato dall’Empoli, potrebbe essere giocatore da utilizzare in alternanza con Gyasi. Il giocatore, nel tempo, ha dimostrato di avere una buona prestanza fisica, coniugata spesso anche una discreta intelligenza tattica. Cresciuto nelle giovanili del Carpi, ha vestito le maglie di Legnago e Samp, oltre a quelle di Napoli e Salernitana. Giocatore che viene valutato intorno ai 5 milioni di euro, difficile quindi (a queste cifre) che l’Empoli possa esserne interessato, se non per un prestito.

Come detto, al momento, le verifiche non portano ad una totale certezza sull’interesse, che però non è da escludere.