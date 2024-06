Anche quest’anno, cosi come già successo in passato, si è tornati a parlare del futuro di Pietro Accardi. Verso la fine della stagione, merito sicuramente di quanto stia facendo l’Empoli da ormai diversi anni, si vocifera intensamente di una sua possibile partenza. Andando a sciorinare i nomi dei possibili club che parrebbero interessati. Lo scorso anno, ricorderete, il Napoli sembrava prepotentemente su di lui, poi invece non se ne fece di niente. Quest’anno prima Fiorentina (che ha scelto Goretti) e poi le genovesi, con la Samp in testa. Però, oltre ai discorsi, non pare esserci quella concretezza atta al vero passo d’addio.

Ogni minuto che passa, concedeteci l’espressione, Pietro Accardi è sempre più vicino alla permanenza in azzurro. Una situazione che sempre più appare scelta di vita, visti anche gli ormai dieci anni da dirigente. Anche Accardi – cosi arriva la notizia – sarà presente al confronto che ci sarà in settimana con Davide Nicola, confronto dal quale dovrà arrivare la decisione del tecnico piemontese. La presenza di Accardi, stando al poco che trapela, dovrebbe essere in veste di DS e non di soggetto dal quale attendere eventuali decisioni. Considerando che questo tipo di “mercato” ha tempi nettamente diversi da quello legato ai giocatori, se cosi dovesse essere si potrebbe anche già parlare di conferma… Le prossime saranno giornate campali a Monteboro.