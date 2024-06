Non solo Palermo per Paolo Zanetti. Infatti anche il Verona, che non andrà avanti con Baroni, sembra essere fortemente interessato all’ex tecnico azzurro. A riportare l’indiscrezione sarebbe stato il quotidiano veronese “L’Arena”, specificando che il club scaligero vorrebbe provare ad incontrare l’allenatore in settimana. In effetti il discorso Palermo sembra essere momentaneamente in stallo, come ha confermato anche l’agente di Zanetti. I rosanero restano molto interessati al discorso ma, le non semplici dinamiche societarie, impongono tempistiche non brevi. Ovviamente l’Empoli è interessato alla situazione, poiché come noto Zanetti è ancora sotto contratto. L’eventuale rescissione, per un nuovo approdo, permettere a Monteboro di snellire il monte stipendi.