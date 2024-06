Sebastiano Luperto è stato senz’altro il calciatore dell’Empoli più continuo. E non solo perché è stato impiegato in tutte le trentotto le partita disputate. In stagione sono stati cambiati tre allenatori, ma il capitano azzurro ha messo tutti d’accordo continuando a essere imprescindibile in ogni scacchiere tattico. Da par suo, Luperto si è dimostrato sempre all’altezza, comandando la difesa in maniera impeccabile. E, cosa non banale, dimostrando un grandissimo attaccamento alla maglia.

Chiaramente l’Empoli vorrebbe proseguire con Luperto, che si è dimostrato un trascinatore in campo e fuori. Ma le ottime prestazioni in maglia azzurra hanno fatto drizzare le antenne di diversi club, che vorrebbero convincere il presidente Corsi a lasciarlo partire. “Lupo” ha molti estimatori, piace perché sa giocare in ogni posizione difensiva. In questa stagione ha giocato bene sia come “braccetto” o centrale nella difesa a tre, sia come difensore in linea nella difesa a quattro. La sua duttilità e la sua serietà sono il miglior biglietto da visita.

L’Empoli potrebbe concedere a Luperto la cessione, ma solo a certe condizioni. Il suo valore di mercato è sottostimato, per cui ci vuole la cosiddetta “offerta irrinunciabile”. Inutile dire che Luperto a Empoli sta bene e non ha mai chiesto di essere ceduto, ma potrebbe avere voglia di una nuova avventura. A quasi 28 anni potrebbe essere pronto per un club di medio-alto valore.