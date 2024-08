Ne abbiamo parlato circa un mese fa, poi le priorità di mercato si sono spostate ed il nome è andato raffreddandosi. Torna però ad illuminarsi l’interesse, e parliamo di attacco, per Dadiv Okereke, classe 1997 della Cremonese. Il giocatore è in uscita dal club grigiorosso e vorrebbe la serie A, la Cremonese vuol dal canto suo vuol monetizzare al meglio essendo il giocatore in scadenza. Nelle prossime giornate dovrebbe essere previsto un colloqui per capire come e se si possa sviluppare una trattativa.

Ed in questo momento va detto che quella di Okereke è la pista principale per puntellare ancora un po’ il nostro reparto offensivo. Cheddira sembra destinato in Spagna ed anche per Brekalo non sembra semplice. Non è facile nemmeno questa operazione, perchè l’Empoli non è l’unico corteggiatore del nigeriano. In Italia infatti anche il Cagliari starebbe spingendo per arrivare all’ex Toro, ma soprattutto ci sarebbe un club di Dubai che potrebbe sparigliare tutto con una forte offerta economica.