Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto nella serata di ieri a Radio Olympia in merito alle voci su un presunto interessamento della squadra azzurra nei confronti di due giocatori della Lazio, Basic e Akpa Akpro, smentendo queste indiscrezioni.

“Smentisco che Basic sia in arrivo. È un’operazione che non rientra negli interessi dell’Empoli. Tanto meno un ritorno di Akpa Akpro. Non siamo interessati”